El turismo interno crece y se consolida como tendencia previa al invierno

Destinos nacionales registran mayor demanda y anticipan una temporada con alto movimiento.

En la última semana, se registró un aumento en consultas y reservas para destinos dentro del país, marcando una tendencia en crecimiento hacia el turismo interno. Regiones como la Patagonia, el norte argentino y Cuyo aparecen entre las más elegidas por su oferta natural y cultural.

El fenómeno responde tanto a factores económicos como a un cambio en las preferencias de los viajeros, que buscan experiencias más cercanas y accesibles. Viajar dentro del país se consolida así como una alternativa que combina descanso, descubrimiento y conexión con el entorno.