Los refugios de animales atraviesan una situación crítica por sobrepoblación

Proteccionistas alertan por el aumento de abandonos y la falta de recursos para sostener rescates.
En distintas ciudades del país, organizaciones dedicadas al rescate animal advirtieron durante la última semana sobre una situación cada vez más compleja: refugios saturados, incremento de abandonos y dificultades económicas para afrontar gastos veterinarios y alimentación. La problemática se profundiza especialmente en grandes centros urbanos.
El tema volvió a instalarse en redes sociales a partir de campañas impulsadas por voluntarios y proteccionistas que buscan fomentar la adopción responsable. Más allá de los rescates, la discusión pone el foco en la tenencia responsable y en la necesidad de políticas sostenidas de castración y concientización social.