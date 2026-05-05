Cambios en el transporte público buscan mejorar la experiencia de los usuarios

Nuevas medidas apuntan a optimizar frecuencias, accesibilidad y tiempos de viaje en el AMBA.

El transporte público volvió a ser eje de la agenda en los últimos días con anuncios de mejoras en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Las medidas incluyen ajustes en frecuencias, incorporación de información en tiempo real y mejoras en accesibilidad, en respuesta a reclamos históricos de los usuarios.

Más allá de los cambios técnicos, el transporte refleja la vida cotidiana de millones de personas. Las mejoras buscan no solo eficiencia, sino también una experiencia más previsible y segura en un sistema clave para la movilidad urbana.