Crece la preocupación por la ludopatía digital en jóvenes argentinos

Especialistas advierten sobre el aumento de apuestas online y su impacto emocional y social.

La expansión de las plataformas de apuestas online volvió a encender alarmas en Argentina, especialmente por el crecimiento del fenómeno entre adolescentes y jóvenes adultos. En la última semana, organizaciones sociales y profesionales de la salud mental insistieron en la necesidad de reforzar controles y campañas de prevención frente a una problemática que avanza de forma silenciosa.

El acceso permanente desde celulares y redes sociales facilita una exposición constante a publicidades y promociones vinculadas al juego. Más allá de lo económico, la preocupación se centra en las consecuencias emocionales, la ansiedad y los cambios de conducta que comienzan a observarse en edades cada vez más tempranas.