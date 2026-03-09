Cansancio social: el estrés crónico ya afecta a más del 60% de los trabajadores

Especialistas advierten que el agotamiento dejó de ser un problema individual para convertirse en un fenómeno social.

El agotamiento cotidiano se volvió una experiencia compartida. Según estudios de la World Health Organization, el estrés laboral crónico afecta actualmente a más del 60% de los trabajadores en distintos países y ya es considerado un factor de riesgo para la salud pública. Jornadas extensas, incertidumbre económica y la hiperconectividad permanente generan un escenario donde el descanso real se vuelve cada vez más escaso.

El fenómeno también impacta en la educación y la productividad. Informes internacionales indican que el cansancio sostenido reduce la concentración, afecta la memoria y disminuye la capacidad de aprendizaje. En América Latina, investigaciones recientes muestran que más del 40% de los trabajadores declara sentirse emocionalmente agotado al finalizar la jornada laboral.

Especialistas en salud mental advierten que el desafío no puede abordarse únicamente desde lo individual. Cada vez más organizaciones discuten nuevas formas de organización del trabajo, reducción de jornadas, derecho a la desconexión digital y políticas de bienestar que permitan equilibrar vida laboral y personal.