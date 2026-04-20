Vuelve el interés por los hobbies analógicos en jóvenes adultos

Actividades como tejer, pintar o escribir a mano resurgen como respuesta al exceso digital.

En los últimos días, distintas plataformas reflejaron un crecimiento en contenidos vinculados a hobbies tradicionales o “analógicos”. Desde cerámica hasta journaling, cada vez más jóvenes incorporan estas prácticas como forma de bajar el ritmo y reconectar con lo manual.

El fenómeno se vincula con una búsqueda de equilibrio frente a la saturación tecnológica. Estas actividades no solo funcionan como entretenimiento, sino también como herramientas de bienestar emocional y expresión personal en un contexto de alta demanda digital.