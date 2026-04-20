Crece el fenómeno de los “microdescansos digitales” en la rutina diaria

Cada vez más personas adoptan pausas breves sin tecnología como respuesta al estrés cotidiano.

En las últimas horas, especialistas y creadores de contenido impulsaron una tendencia que gana fuerza: los llamados “microdescansos digitales”, pausas de entre 5 y 15 minutos sin contacto con pantallas durante la jornada. La práctica se viralizó en redes y ya forma parte de rutinas laborales y personales.

El fenómeno refleja un cambio en la relación con la tecnología. Lejos de abandonar lo digital, las personas buscan administrar mejor su tiempo y recuperar momentos de desconexión en medio de una vida cada vez más hiperconectada.