Europa avanza con nuevas restricciones al uso de celulares en escuelas

El debate sobre el impacto de la tecnología en jóvenes suma medidas concretas en distintos países.

En los últimos días, varios países europeos avanzaron en regulaciones para limitar el uso de teléfonos celulares dentro de las escuelas, con el objetivo de mejorar la concentración y reducir problemas vinculados a la salud mental. La medida incluye restricciones durante el horario de clases y, en algunos casos, en recreos.

La discusión no es nueva, pero volvió a tomar fuerza a partir de estudios recientes que vinculan el uso excesivo de pantallas con dificultades en el aprendizaje y la socialización. El tema ya se instaló como un debate global que interpela a familias, docentes y gobiernos.