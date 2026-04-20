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El boom del “fitness social” redefine la forma de hacer ejercicio

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Entrenar en grupo se convierte en una experiencia colectiva que combina bienestar físico y vínculo social.

En la última semana se consolidó una tendencia que viene creciendo en grandes ciudades: el “fitness social”. Se trata de actividades deportivas grupales —como running clubs, clases al aire libre o entrenamientos funcionales— que combinan ejercicio con espacios de encuentro.

Más que una moda, el fenómeno responde a una necesidad social. Muchas personas encuentran en estas actividades una forma de generar comunidad, especialmente en contextos donde el trabajo remoto y la virtualidad redujeron los espacios de interacción cotidiana.

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