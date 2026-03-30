Cuerpos en exposición: cómo impacta la mirada social en la construcción de la identidad

La presión estética y la validación externa influyen cada vez más en la forma en que las personas se perciben.

La construcción de la imagen corporal atraviesa un momento de alta exposición, especialmente en entornos digitales. Plataformas como Instagram y TikTok promueven dinámicas donde el cuerpo se vuelve un elemento central de validación social, medido en likes, comentarios y visualizaciones.

Este fenómeno impacta en la autoestima, especialmente en adolescentes y jóvenes, que construyen su identidad en un entorno de comparación constante. Investigaciones recientes advierten que la exposición a ciertos estándares estéticos puede generar insatisfacción corporal y afectar la salud mental.

Desde la educación y la psicología se propone trabajar en la construcción de una mirada crítica sobre los contenidos digitales, promoviendo diversidad corporal y fortaleciendo la autoestima desde una perspectiva integral.