Descubren una nueva especie marina en las profundidades del océano Pacífico

Una expedición científica internacional anunció el hallazgo de una nueva especie de invertebrado marino durante una misión de exploración en aguas profundas del océano Pacífico. El descubrimiento volvió a poner en evidencia que gran parte de los ecosistemas marinos todavía permanecen inexplorados.
Los investigadores señalaron que estos avances son fundamentales para comprender la biodiversidad del planeta y evaluar el impacto que tienen el cambio climático y la actividad humana sobre los océanos. El hallazgo también refuerza la importancia de proteger los ambientes marinos más vulnerables.