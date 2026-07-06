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Descubren una nueva especie marina en las profundidades del océano Pacífico

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Una expedición científica internacional anunció el hallazgo de una nueva especie de invertebrado marino durante una misión de exploración en aguas profundas del océano Pacífico. El descubrimiento volvió a poner en evidencia que gran parte de los ecosistemas marinos todavía permanecen inexplorados.

Los investigadores señalaron que estos avances son fundamentales para comprender la biodiversidad del planeta y evaluar el impacto que tienen el cambio climático y la actividad humana sobre los océanos. El hallazgo también refuerza la importancia de proteger los ambientes marinos más vulnerables.

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