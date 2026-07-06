La inteligencia artificial da un nuevo paso: presentan un sistema capaz de detectar enfermedades antes de que aparezcan los síntomas

Un equipo internacional de investigadores presentó una nueva herramienta de inteligencia artificial capaz de identificar patrones asociados a enfermedades con meses de anticipación, incluso antes de que los pacientes manifiesten síntomas. El desarrollo combina millones de datos clínicos y estudios por imágenes para mejorar la precisión de los diagnósticos.

Especialistas destacaron que esta tecnología podría transformar la medicina preventiva, permitiendo tratamientos más tempranos y reduciendo la carga sobre los sistemas de salud. Aunque todavía se encuentra en proceso de validación en distintos países, los primeros resultados despertaron gran expectativa en la comunidad científica.