La nueva película de Brad Pitt arrasa en los cines y lidera la taquilla mundial

El estreno de la nueva película protagonizada por Brad Pitt se convirtió en uno de los grandes fenómenos cinematográficos de la temporada. Durante su primer fin de semana en cartelera, el film lideró la taquilla en numerosos países y recibió una muy buena respuesta tanto del público como de la crítica especializada.

La producción, que combina acción, drama y una fuerte apuesta visual, consolida el regreso del actor a los grandes éxitos comerciales. El desempeño en las salas también genera expectativas de cara a la temporada de premios y confirma que el cine de gran presupuesto continúa convocando a millones de espectadores en todo el mundo.