Periodismo Responsable

Facebook X-twitter Youtube Instagram
Últimas noticias

Europa enfrenta una nueva ola de calor extremo y crece la preocupación por el cambio climático

Picture of Observador Central

Observador Central

Facebook
Twitter
LinkedIn

Varios países europeos registraron temperaturas superiores a los 40 grados durante la última semana, obligando a las autoridades a emitir alertas sanitarias y reforzar las medidas de prevención frente a los riesgos para la salud. Francia, España, Italia y Portugal fueron algunos de los territorios más afectados.

Los especialistas advirtieron que este tipo de fenómenos extremos se vuelve cada vez más frecuente como consecuencia del cambio climático. Además del impacto sobre las personas, las altas temperaturas incrementaron el riesgo de incendios forestales, afectaron la producción agrícola y generaron un fuerte consumo energético.

Últimas Destacadas

hora 20:14

Cultura, Interés General. La UNESCO impulsa nuevas estrategias para incorporar la inteligencia artificial en la educación

hora 20:13

Divulgación Científica. Descubren una nueva especie marina en las profundidades del océano Pacífico

hora 20:10

Especializadas, Medio Ambiente. Europa enfrenta una nueva ola de calor extremo y crece la preocupación por el cambio climático

hora 20:09

Divulgación Científica. La inteligencia artificial da un nuevo paso: presentan un sistema capaz de detectar enfermedades antes de que aparezcan los síntomas

hora 19:46

Cultura, Interés General. La nueva película de Brad Pitt arrasa en los cines y lidera la taquilla mundial

hora 19:45

Especializadas, Medio Ambiente. La ola de calor extrema mantiene en alerta a Francia y gran parte de Europa