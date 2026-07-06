La UNESCO impulsa nuevas estrategias para incorporar la inteligencia artificial en la educación

La UNESCO volvió a poner el foco en el uso responsable de la inteligencia artificial dentro de las aulas y presentó nuevas recomendaciones para que docentes y estudiantes aprovechen estas herramientas sin descuidar el pensamiento crítico ni la ética digital.

El organismo internacional destacó que la IA puede convertirse en una aliada para personalizar el aprendizaje, mejorar el acceso al conocimiento y reducir brechas educativas, siempre que su implementación esté acompañada por capacitación docente y normas claras. El debate sobre cómo integrar estas tecnologías en el sistema educativo continúa creciendo en distintos países del mundo.