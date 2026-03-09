El aprendizaje permanente se vuelve clave: el 50% de los trabajadores necesitará nuevas habilidades antes de 2030

La transformación tecnológica obliga a repensar la educación y la formación laboral.

El mercado laboral atraviesa una transformación acelerada impulsada por la automatización, la digitalización y la inteligencia artificial. Informes del World Economic Forum estiman que aproximadamente el 50% de los trabajadores en el mundo necesitará adquirir nuevas habilidades antes de 2030 para adaptarse a los cambios tecnológicos.

Entre las competencias más demandadas aparecen el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos, la creatividad y las habilidades socioemocionales. Estas capacidades comienzan a adquirir mayor relevancia que los conocimientos técnicos específicos, que pueden quedar obsoletos más rápidamente.

Ante este escenario, especialistas sostienen que la educación ya no puede pensarse como una etapa limitada a la juventud. Universidades, institutos y plataformas digitales avanzan hacia modelos de formación continua que permitan a las personas actualizarse durante toda su vida laboral.