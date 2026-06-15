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El auge de las mascotas redefine hábitos y transforma el consumo de los hogares argentinos

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Cada vez más familias consideran a perros y gatos como miembros centrales del hogar y modifican sus rutinas en función de su bienestar.

Los cambios culturales de los últimos años también se reflejan en la relación de las personas con sus mascotas. Distintos estudios difundidos en las últimas semanas muestran que la mayoría de los argentinos considera a sus animales de compañía como parte de la familia, una tendencia que impacta en decisiones cotidianas vinculadas a viajes, vivienda, recreación y consumo.

El fenómeno impulsó además el crecimiento de servicios especializados, espacios pet friendly y nuevas propuestas orientadas al bienestar animal. Para especialistas en comportamiento social, esta transformación refleja cambios más profundos en los modelos familiares y en la forma en que las personas construyen vínculos afectivos en la actualidad.

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