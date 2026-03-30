El mandato de “estar bien”: presión social y emociones silenciadas en la vida cotidiana

En una cultura que promueve el bienestar constante, cada vez más personas sienten que no hay lugar para expresar el malestar.

En los últimos años, el discurso del bienestar, la positividad y el desarrollo personal ganó centralidad en redes sociales, espacios laborales y ámbitos educativos. Sin embargo, especialistas advierten que este mandato de “estar bien” puede generar el efecto contrario: muchas personas evitan expresar emociones como tristeza, enojo o frustración por miedo a ser juzgadas o consideradas débiles.

Informes de la World Health Organization señalan que la falta de espacios para procesar emociones de manera saludable puede profundizar cuadros de ansiedad y estrés. La presión por sostener una imagen de estabilidad emocional constante impacta especialmente en jóvenes y adultos en contextos de alta exigencia.

Desde el campo educativo y de la salud mental, se propone recuperar el valor de todas las emociones como parte del desarrollo humano. Generar espacios de escucha, habilitar la expresión emocional y cuestionar los discursos de perfección aparece como una tarea urgente en la construcción de bienestar real.