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El mandato de “estar bien”: presión social y emociones silenciadas en la vida cotidiana

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En una cultura que promueve el bienestar constante, cada vez más personas sienten que no hay lugar para expresar el malestar.

En los últimos años, el discurso del bienestar, la positividad y el desarrollo personal ganó centralidad en redes sociales, espacios laborales y ámbitos educativos. Sin embargo, especialistas advierten que este mandato de “estar bien” puede generar el efecto contrario: muchas personas evitan expresar emociones como tristeza, enojo o frustración por miedo a ser juzgadas o consideradas débiles.

Informes de la World Health Organization señalan que la falta de espacios para procesar emociones de manera saludable puede profundizar cuadros de ansiedad y estrés. La presión por sostener una imagen de estabilidad emocional constante impacta especialmente en jóvenes y adultos en contextos de alta exigencia.

Desde el campo educativo y de la salud mental, se propone recuperar el valor de todas las emociones como parte del desarrollo humano. Generar espacios de escucha, habilitar la expresión emocional y cuestionar los discursos de perfección aparece como una tarea urgente en la construcción de bienestar real.

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