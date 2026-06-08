Falleció María Rosa Fugazot, una figura histórica del espectáculo argentino

La actriz, cantante y exvedette falleció a los 83 años y su muerte generó una profunda conmoción en el mundo artístico nacional.

El espectáculo argentino amaneció este lunes con una noticia que impactó a varias generaciones. María Rosa Fugazot, una de las figuras más reconocidas del teatro de revistas, la televisión y el cine nacional, falleció a los 83 años en la Ciudad de Buenos Aires. Con más de seis décadas de trayectoria, construyó una carrera que la convirtió en una referencia ineludible de la cultura popular argentina.

Hija de los artistas Roberto Fugazot y María Esther Gamas, trabajó junto a figuras emblemáticas como Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Susana Giménez y Julio Chávez. Su partida generó numerosas muestras de afecto por parte de colegas, artistas y espectadores que crecieron acompañando su trabajo en escenarios y pantallas de todo el país.