El último adiós al Indio Solari: una despedida multitudinaria para una figura que marcó generaciones

Miles de fanáticos participaron del velorio público y de los homenajes realizados en distintos puntos del país.

La muerte de Indio Solari continúa generando una profunda conmoción en Argentina. Durante los últimos días, miles de seguidores participaron de despedidas, encuentros y homenajes para recordar a uno de los músicos más influyentes de la historia del rock nacional. La magnitud de la convocatoria volvió a demostrar el vínculo único que construyó con su público a lo largo de más de cuatro décadas.

Más allá de su legado musical, la figura del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota trascendió generaciones y estilos. Para muchos de sus seguidores, el Indio representó una forma de entender la música, la cultura y la identidad popular argentina.