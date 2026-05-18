Gabriel Contreras asume la presidencia del TSJ de Santa Cruz tras el aval definitivo de la Corte

El fallo destrabó un conflicto institucional de meses y habilitó una nueva etapa en el máximo tribunal, que ya eligió a su nuevo presidente.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación marcó un punto de inflexión en Santa Cruz. En un fallo reciente, el máximo tribunal del país declaró válida la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz de cinco a nueve miembros, dejando sin efecto las resoluciones que habían frenado su implementación. Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte sostuvo que no existían impedimentos para la asunción de los jueces designados y que el tribunal debía considerarse plenamente integrado conforme a la ley vigente.

El fallo puso fin a un conflicto que se extendió por más de nueve meses, iniciado tras la sanción de la ley provincial que ampliaba la composición del tribunal y que había sido judicializada por distintos sectores. Durante ese período, decisiones cruzadas dentro del propio Poder Judicial provincial habían paralizado la incorporación de nuevos magistrados, generando un escenario de tensión institucional que escaló hasta el ámbito nacional.

Con el aval definitivo, el presidente del tribunal, Daniel Mariani, avanzó con el alta administrativa de los cuatro nuevos jueces, formalizando así la integración completa. Este movimiento habilitó la primera sesión con los nueve miembros, un hecho inédito que marca el inicio de una nueva etapa para la justicia santacruceña.

En ese marco, el tribunal concretó su primera reunión de acuerdos y definió su nueva conducción. El juez Gabriel Contreras fue elegido como presidente del TSJ tras una votación que reflejó la búsqueda de consensos dentro de un cuerpo ampliado y con antecedentes de fuertes diferencias internas. Su designación aparece como un intento de reordenar el funcionamiento institucional y encarar una etapa de mayor estabilidad.

La jornada, que combinó definiciones judiciales y reconfiguración de liderazgos, no solo cierra un capítulo de conflicto, sino que abre interrogantes sobre el futuro del sistema judicial en la provincia. Con un tribunal ampliado y nuevas autoridades, el foco ahora se traslada a su capacidad de respuesta y al impacto que esta transformación tendrá en la vida institucional de Santa Cruz.