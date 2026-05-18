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La gastronomía casera gana terreno y redefine hábitos de consumo

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El interés por cocinar en casa crece impulsado por redes sociales y nuevas formas de aprendizaje.

Durante los últimos días, se profundizó una tendencia que atraviesa a distintos sectores: cada vez más personas eligen cocinar en casa y compartir sus experiencias en redes sociales. Recetas simples, panificados y platos tradicionales vuelven a ocupar un lugar central en la rutina cotidiana.

El fenómeno no solo responde a una cuestión económica, sino también cultural. Cocinar aparece como una actividad que combina creatividad, disfrute y conexión con lo propio. En paralelo, se consolida una nueva forma de aprender, donde tutoriales y contenidos digitales reemplazan a los recetarios tradicionales.

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