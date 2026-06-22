La inteligencia artificial vuelve a encender el debate sobre el futuro del trabajo

El impacto de la inteligencia artificial en el empleo volvió a estar en el centro de la escena tras la realización de un congreso internacional que analizó cómo cambiarán las profesiones en los próximos años y cuáles serán las habilidades más demandadas.

Expertos en tecnología, educación y economía coincidieron en que la inteligencia artificial no solo reemplazará algunas tareas repetitivas, sino que también abrirá nuevas oportunidades laborales. Sin embargo, remarcaron la importancia de capacitar a trabajadores y estudiantes para adaptarse a un mercado que evoluciona a gran velocidad. El debate sobre la regulación de estas herramientas y su impacto en la sociedad continúa creciendo en todo el mundo.