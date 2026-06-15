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La Patagonia vuelve a ser protagonista por el crecimiento del turismo de invierno

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Las primeras reservas para la temporada muestran niveles de ocupación superiores a los registrados en años anteriores.

A pocas semanas del inicio oficial de las vacaciones de invierno, distintos destinos turísticos patagónicos comenzaron a registrar un fuerte movimiento de reservas. Centros de esquí, parques nacionales y localidades de montaña aparecen entre las opciones más buscadas por turistas nacionales e internacionales que planean recorrer el sur argentino durante los próximos meses.

El interés creciente por los destinos patagónicos no solo responde a la nieve y los paisajes naturales. Operadores turísticos destacan que cada vez más viajeros buscan experiencias vinculadas con la gastronomía regional, el turismo de aventura y el contacto con la naturaleza. La tendencia posiciona nuevamente a la Patagonia como uno de los grandes motores turísticos del país durante la temporada invernal.

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