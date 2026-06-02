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La salud mental gana protagonismo y se consolida como una de las mayores preocupaciones sociales

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Especialistas advierten sobre el aumento de consultas y la necesidad de ampliar el acceso a la atención.

En los últimos días, distintos informes internacionales y nacionales volvieron a ubicar a la salud mental entre los principales desafíos de la actualidad. El incremento de cuadros de ansiedad, estrés y depresión, especialmente entre jóvenes y adultos jóvenes, impulsa una creciente demanda de atención psicológica y acompañamiento profesional.

La problemática dejó de ser un tema exclusivamente médico para convertirse en una cuestión social. Especialistas remarcan la importancia de hablar sobre salud mental, derribar estigmas y promover espacios de contención en escuelas, ámbitos laborales y comunidades.

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