La Scaloneta venció a Austria y se metió en los 16avos del Mundial 2026

La Selección Argentina derrotó 2-0 a Austria con un doblete de Lionel Messi, aseguró su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 y el capitán volvió a hacer historia al convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en las Copas del Mundo.

Con una actuación sólida y un Messi determinante, el equipo dirigido por Lionel Scaloni dio un nuevo paso rumbo al bicampeonato del mundo. El capitán abrió el marcador en el primer tiempo y selló la victoria en el complemento, en un partido donde la Albiceleste dominó gran parte del juego. El triunfo no solo garantizó el pase a la siguiente instancia, sino que además consolidó a la Selección como una de las grandes candidatas al título.