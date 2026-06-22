Periodismo Responsable

Facebook X-twitter Youtube Instagram
Últimas noticias

La Scaloneta venció a Austria y se metió en los 16avos del Mundial 2026

Picture of Observador Central

Observador Central

Facebook
Twitter
LinkedIn

La Selección Argentina derrotó 2-0 a Austria con un doblete de Lionel Messi, aseguró su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 y el capitán volvió a hacer historia al convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en las Copas del Mundo.

Con una actuación sólida y un Messi determinante, el equipo dirigido por Lionel Scaloni dio un nuevo paso rumbo al bicampeonato del mundo. El capitán abrió el marcador en el primer tiempo y selló la victoria en el complemento, en un partido donde la Albiceleste dominó gran parte del juego. El triunfo no solo garantizó el pase a la siguiente instancia, sino que además consolidó a la Selección como una de las grandes candidatas al título.

Últimas Destacadas

hora 21:03

Cultura, Interés General. La inteligencia artificial vuelve a encender el debate sobre el futuro del trabajo

hora 21:02

Interés General. Murió Clive Davis, el legendario productor que descubrió a Whitney Houston y Alicia Keys

hora 20:57

Especializadas, Medio Ambiente. Una ola de calor extrema pone en alerta a Europa y reaviva el debate por el cambio climático

hora 20:53

Deporte, Interés General. La Scaloneta venció a Austria y se metió en los 16avos del Mundial 2026

hora 14:59

Géneros, Nacionales. De las luchas por la igualdad de hombres y mujeres al supremacismo feminista woke en las universidades argentinas

hora 14:59

Especializadas, Industria, Turismo. La Patagonia vuelve a ser protagonista por el crecimiento del turismo de invierno