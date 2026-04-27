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Los Martín Fierro de la Moda volvieron a marcar agenda en el espectáculo argentino

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La ceremonia dejó ganadores, looks comentados y una fuerte conversación en redes durante toda la semana.

La nueva edición de los Martín Fierro de la Moda fue uno de los temas más comentados de los últimos días, con repercusión tanto en televisión como en redes sociales. La ceremonia volvió a mostrar el cruce entre moda, celebridades e industria cultural, consolidándose como una vidriera de tendencias.

Más allá de los premios, el evento tuvo impacto por lo que genera alrededor: debates sobre estilo, representación, figuras emergentes y la transformación del espectáculo en contenido multiplataforma. Una noticia liviana, pero con fuerte peso en conversación pública.

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