Más no es mejor… Cada día más claro en materia educativa donde sólo parece imperar el simulacro

Por Daniel Marques

“EDUCACIÓN: CALENDARIO ESCOLAR 2026: CUÁNDO EMPIEZAN LAS CLASES EN CADA PROVINCIA Y CÓMO SERÁ EL CICLO LECTIVO

El Gobierno Nacional oficializó las fechas de inicio, las vacaciones de invierno y el cierre del año escolar, con un piso garantizado de 190 días de clase en todo el país. En ese escenario, contar con certezas no es un detalle menor. Por eso, el Gobierno Nacional oficializó el calendario escolar 2026, una definición esperada por docentes, estudiantes y familias de todo el país. El esquema fue presentado por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, y fija con precisión cuándo comienzan las clases en cada provincia, los períodos de receso invernal y las fechas de finalización del ciclo lectivo” (ADNSur, 5 de Febrero de 2026).

“REGIONALES: SE POSTERGÓ EL INICIO DE LA PARITARIA DOCENTE. El Gobierno del Chubut informó la postergación del inicio de la paritaria docente, que estaba previsto para hoy a las 15 horas, en el marco de las negociaciones salariales del sector educativo.

La medida fue comunicada a través de una cédula de notificación emitida por la Secretaría de Trabajo, en el expediente caratulado «Ministerio de Educación s/ Paritarias Salariales», donde se deja constancia de que la audiencia fijada quedó suspendida.

Según se detalla en el documento, la decisión se tomó a partir de una providencia vinculada al expediente Nø 213/2026-STR y a una nota suscripta por el ministro de Educación de la provincia, José Luis Punta. Asimismo, se informó que oportunamente se notificará a las partes la nueva fecha y horario en que se llevará adelante la audiencia, por los medios habituales”. (El Chubut, 4 de Febrero de 2026)

“EL GOBIERNO NO CUMPLE CON LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO

En una nueva burla a la ley vigente, el 23 de enero el gobierno nacional decretó un porcentaje de actualización salarial: 2% retroactivo a diciembre, sumado a un bono no remunerativo de 12.500 para quienes tienen dedicaciones simples, 25.000 para quienes tienen semi y 50.000 para quienes tienen exclusiva.

Este porcentaje, muy por debajo de la inflación y que llega tardíamente respecto del resto de los estatales, profundiza el ataque a la universidad pública que pone en riesgo el ciclo lectivo 2026 y la existencia misma del sistema universitario.

Destacamos, además, que la mayoría de los y las docentes de las universidades tiene su salario congelado en $250mil hace un año.

Exigimos la convocatoria a paritaria tal como marca ley para recomponer los salarios y discutir formación y condiciones de trabajo en forma urgente”. (CONADU, 4 de Febrero de 2026).

Parece que nuestros gobiernos (provinciales y nacional) creen que la calidad educativa se logra sólo con agregar días de clase por doquier y establecer calendarios obligatorios. Estamos transitando una de las etapas de más degradación de la educación pública en la Argentina en casi todos los aspectos (grave pérdida salarial docente, desfinanciamiento del sistema, precariedad en las estructuras edilicias, restricciones y condicionamientos en la profesionalidad docente con imposición de programas y planes, etc.). Hoy, en Chubut, el salario docente está en una situación muy comprometida respecto a la inflación y el costo de vida, siendo la provincia patagónica con salarios más bajos, detrás de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén, Río Negro y La Pampa, un récord histórico. Pero ante la urgencia el poder político provincial decide suspender la reunión paritaria que el mismo había convocado. Ni hablar del sistema universitario que va a iniciar el ciclo 2026 en un contexto hipercrítico de absoluta precariedad con una Ley Nacional (la de Financiamiento Universitario) que el gobierno arbitrariamente se niega a cumplir violando el estado de derecho y hasta los mandatos judiciales. Hoy el salario universitario está casi en un 45% debajo de la inflación acumulada desde diciembre 2023 y nada indica señales claras de mejora. Y, en este marco de deterioro, el Consejo Federal de Educación y nuestras autoridades (las que no recuperan salarios, cierran carreras, desfinancian el sistema e imponen rígidamente planes y programas) consideran que con fijar calendarios y agregar días de clase a diestra y siniestra van a asegurar una educación de calidad. Realmente lamentable y muy preocupante.