Murió Clive Davis, el legendario productor que descubrió a Whitney Houston y Alicia Keys

La industria de la música despidió a uno de sus mayores referentes. Clive Davis falleció a los 94 años dejando un legado que marcó generaciones de artistas y transformó la historia de la música popular.

Considerado uno de los productores y ejecutivos más influyentes del mundo, Davis fue el impulsor de las carreras de figuras como Whitney Houston, Alicia Keys, Barry Manilow y Jennifer Hudson, entre muchos otros. Su visión artística cambió para siempre la industria discográfica y convirtió su nombre en sinónimo de talento y éxito. La noticia generó una enorme repercusión entre músicos y fanáticos de todo el mundo, quienes destacaron su aporte a la cultura contemporánea.