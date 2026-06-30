Murió Ernestina Pais a los 53 años y el mundo del espectáculo la despidió con profundo dolor

La periodista y conductora Ernestina Pais falleció el viernes a los 53 años, una noticia que conmovió al ambiente artístico y televisivo argentino. Reconocida por su extensa trayectoria en radio y televisión, dejó una huella marcada por su estilo espontáneo, su carisma y su cercanía con el público.

A lo largo de su carrera condujo programas de entretenimiento, actualidad y música, convirtiéndose en una de las figuras más queridas de la pantalla. Tras conocerse la noticia, colegas, artistas y seguidores expresaron su pesar en las redes sociales, donde destacaron su profesionalismo, su sentido del humor y el legado que deja en los medios de comunicación.