Ocho pueblos argentinos buscan convertirse en los mejores destinos turísticos del mundo

Localidades de distintas regiones fueron seleccionadas para competir en un prestigioso reconocimiento internacional.

La Argentina volvió a captar la atención internacional luego de que ocho localidades fueran elegidas para representar al país en la edición 2026 de los premios Best Tourism Villages, impulsados por ONU Turismo. Entre los destinos seleccionados aparecen Mar de las Pampas, Cachi, Puerto Pirámides, Villa General Belgrano, Tafí del Valle y otras localidades que combinan patrimonio cultural, naturaleza e identidad local.

La nominación no solo representa una oportunidad turística, sino también una vidriera internacional para comunidades que encuentran en el turismo una herramienta de desarrollo. La noticia volvió a poner en valor los destinos emergentes y la diversidad cultural que caracteriza al país.