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Pensar en tiempos de algoritmos: el 70% de los jóvenes se informa principalmente por redes sociales

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El crecimiento de las plataformas digitales plantea nuevos desafíos para el pensamiento crítico.

La forma de informarse cambió radicalmente en la última década. Diversos estudios de la Reuters Institute indican que cerca del 70% de los jóvenes obtiene noticias principalmente a través de redes sociales y plataformas digitales, desplazando a los medios tradicionales como fuente principal de información.

Este cambio tiene consecuencias directas en la construcción del conocimiento. Plataformas como TikTok, Instagram o YouTube utilizan algoritmos que priorizan contenidos con mayor interacción, lo que muchas veces favorece información simplificada, emocional o polarizante.

Frente a este escenario, especialistas en educación señalan que la alfabetización mediática se vuelve una competencia central del siglo XXI. Enseñar a verificar fuentes, comprender cómo funcionan los algoritmos y analizar discursos se vuelve tan importante como aprender a leer o escribir.

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