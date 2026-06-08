Sin Messi, Argentina superó a Honduras y ajusta detalles para el Mundial 2026

El equipo de Lionel Scaloni mostró solidez en uno de los últimos amistosos antes del debut mundialista.

La Selección Argentina derrotó a Honduras en uno de los compromisos preparatorios finales antes del comienzo de la Copa del Mundo. El encuentro permitió al cuerpo técnico observar variantes y darle minutos a futbolistas que buscan consolidarse dentro del plantel definitivo.

Con el Mundial cada vez más cerca, la Scaloneta continúa afinando detalles para defender el título obtenido en Qatar. El amistoso dejó sensaciones positivas y confirmó que el cuerpo técnico mantiene una base sólida para afrontar el desafío más importante del calendario futbolístico.