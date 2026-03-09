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Soledad juvenil: 1 de cada 4 jóvenes dice no tener con quién hablar de sus problemas

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La hiperconectividad no evita el aislamiento emocional entre adolescentes y jóvenes.

La soledad se consolidó como una de las preocupaciones emergentes en salud mental juvenil. De acuerdo con datos de la World Health Organization, alrededor del 25% de los jóvenes en el mundo afirma no tener a quién recurrir cuando atraviesa dificultades personales, una cifra que creció en la última década.

Paradójicamente, este fenómeno ocurre en un contexto de conexión digital permanente. Investigaciones internacionales muestran que adolescentes pasan en promedio entre 4 y 6 horas diarias en redes sociales, pero esto no necesariamente se traduce en vínculos significativos. La comparación constante, la exposición pública y la presión por la imagen influyen en la construcción de relaciones más superficiales.

Especialistas sostienen que las instituciones educativas, clubes y espacios comunitarios cumplen un rol clave para revertir esta tendencia. Generar ámbitos de encuentro presencial y fortalecer habilidades socioemocionales aparece como una estrategia central para combatir el aislamiento.

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