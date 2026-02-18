Tecnología y vida cotidiana: hábitos digitales que se consolidan

Periodismo Responsable

El uso de plataformas digitales redefine la comunicación, el consumo y la organización del tiempo. La cultura digital atraviesa todos los aspectos de la vida cotidiana.

La tecnología se consolidó como parte central de la vida cotidiana en Argentina. El uso de redes sociales, plataformas de contenido y aplicaciones de servicios digitales transformó hábitos de comunicación, trabajo y consumo.

Los dispositivos móviles se posicionan como la principal vía de acceso a la información. Este fenómeno impacta en la construcción de vínculos sociales, la participación ciudadana y el acceso a oportunidades laborales.

Al mismo tiempo, especialistas advierten sobre la importancia de promover el uso responsable de las tecnologías, la seguridad digital y el bienestar en entornos virtuales.

La alfabetización digital aparece como una herramienta clave para fortalecer la ciudadanía y el pensamiento crítico en la era digital.

