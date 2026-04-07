Un puma en Puerto Santa Cruz: cuando la naturaleza irrumpe en lo cotidiano

El inusual avistamiento de un felino en la costa patagónica reabre el debate sobre la convivencia entre humanos y fauna silvestre.

Un hecho inesperado sorprendió a los habitantes de Puerto Santa Cruz, donde un puma fue visto sobre los restos de un barco semihundido a pocos metros de la costa. El animal, lejos de mostrarse agresivo, permaneció en calma y luego nadó hasta la orilla, generando asombro entre vecinos que registraron la escena y la viralizaron en redes.

Especialistas explican que este tipo de situaciones, aunque poco frecuentes, pueden estar vinculadas a cambios en los ecosistemas y al desplazamiento de la fauna en busca de alimento o territorio. En la región patagónica, la presencia del puma es parte del equilibrio natural, pero su acercamiento a zonas urbanas genera tensiones y preocupación.

El episodio vuelve a poner en agenda una discusión más profunda: cómo convivir con la biodiversidad en contextos de expansión humana. La Patagonia, como territorio de riqueza natural, expone cada vez más estos cruces entre lo salvaje y lo urbano.