Una ola de calor extrema pone en alerta a Europa y reaviva el debate por el cambio climático

Varios países europeos atraviesan temperaturas récord para esta época del año, con alertas sanitarias, incendios forestales y medidas extraordinarias para proteger a la población. Especialistas advierten que estos eventos extremos son cada vez más frecuentes.

España, Italia, Francia y Grecia registraron jornadas con temperaturas superiores a los 40 grados, lo que obligó a las autoridades a emitir recomendaciones para evitar golpes de calor y reforzar los operativos de emergencia. Además, varios focos de incendios forestales mantienen en vilo a distintas regiones. Organismos internacionales sostienen que este tipo de fenómenos se relaciona con el cambio climático y remarcan la necesidad de acelerar las políticas de mitigación y adaptación.