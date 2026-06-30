Venezuela continúa en emergencia tras el devastador terremoto: crece la cifra de víctimas

El Gobierno de Venezuela actualizó este martes el balance del doble terremoto que sacudió la costa norte del país la semana pasada. Con el correr de las horas, la cifra de víctimas fatales y heridos continúa en aumento, mientras miles de personas permanecen desplazadas y los equipos de rescate siguen trabajando entre los escombros.

La emergencia mantiene movilizada a la comunidad internacional, que envió ayuda humanitaria y brigadas especializadas para colaborar con las tareas de búsqueda. Las autoridades también avanzan con la restitución de servicios esenciales como el agua, la electricidad y las comunicaciones en las zonas más afectadas, aunque la reconstrucción demandará varios meses.