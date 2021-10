Entrevista a Macarena Alzaga, la Diseñadora de Moda que logró posicionar su marca a nivel nacional

ISSN 2422-7226

Año 7 / Edición XLII/ Caleta Olivia / 11-10-2021 / ISSN 2422-7226 Por Donna y el equipo editor del Observador Central





Hace un tiempo ya tenía en mi mente que quería realizar esta entrevista, comencé la sección pensando en que una de las publicaciones sería sobre ella, ya que inspira y me da gusto celebrar el reconocimiento y logro que alcanzan jóvenes de nuestra ciudad. Conozcamos juntos un poco de su vida y formación hasta su consagración como diseñadora de moda

Macarena nació y creció en la ciudad de Caleta Olivia hasta culminar sus estudios secundarios, luego tomó la decisión irse a vivir a la city porteña de Bueno Aires para estudiar Diseño de Indumentaria, algo que ya tenía claro desde chica. Realizó sus estudios en la Universidad de Palermo donde pudo cursar Diseño de Indumentaria y a su vez Productora de Moda, ambas al mismo tiempo. También realizó cursos relacionados con el mundo de la moda, de los cuales uno fue en Milán durante un mes.

Su amor por el diseño nace gracias a su madre, gran amante de la moda y las nuevas tendencias. Durante el transcurso de la entrevista me compartió recuerdos de cuando era niña donde acompañaba a su madre a casa de modistas en busca de la confección de diseños propios, “mi mamá es amante de la moda, le encanta todo lo que es tendencia y cuando era chiquita mi mamá se mandaba a hacer la ropa, su propia ropa. Entonces yo vivía en locales de ropa, de telas comprando. Se mandaba a hacer un conjunto y después se mandaba a forrar los zapatos de la misma tela… y cuando me preguntó ¿qué querés hacer? Y quiero hacer esto. Siempre lo tuve claro.” Si bien Maca tenía claro desde chica qué iba a ser cuando fuera grande, reconoce que el apoyo, acompañamiento y confianza de sus padres fue de gran importancia al momento de tomar la decisión de crear y ser dueña de su propia marca de indumentaria. También dejó en claro que el recorrido no fue del todo fácil, una gran ayuda fue haber tenido la experiencia y conocimiento de su padre como comerciante, lo cual ella valora ya que le permitió incursionar en el mundo comercial con una base, ya sea en cuanto al trato con proveedores, como administrarse y en el armado de su grupo de trabajo. Admira y agradece haber aprendido de su padre el ser dueño y jefe de su propio negocio, al igual que con su madre Maca compartía y acompañaba a su padre desde chica en su local comercial.

En el año 2015, mes de enero, la ciudad de Caleta fui elegida por Maca para el lanzamiento de su primera colección de indumentaria femenina (colección de verano) en un desfile que organizó en su casa, dando a conocer sus primeros diseños. Con el transcurso del tiempo fue encontrando el perfil de sus prendas y estableciendo un estilo que la diferencia de otras marcas de indumentaria femenina ya instaladas en el mercado. En los últimos años la marca fue mutando, tomando la dirección de confeccionar prendas atemporales e inclinándose más por la comodidad y calidad; dentro de sus diseños podemos encontrar mucha sastrería y vestidos como los más destacados.

En cuanto a la elección del nombre de la marca, Maca tenía definido que quería que portara su nombre “Macarena Alzaga”, aunque por momentos le cause “efecto sorpresa” el “ir por la calle y ver una bolsa con el nombre” de su marca. Esto sucede ya que a lo largo de los años, Maca se fue abriendo camino y asentando hasta llegar con sus diseños a vestir a reconocidas figuras del espectáculo como Sofia Maccagi “recuerdo siempre que la primera persona que la vestí con la marca fue Sofía Macaggi”, dando mayor impulso y reconocimiento a la marca. También vistió y creó el styling de otras celebridades como Florencia Peña y Jessica Cirio “este año fue que salió Jessica Cirio en la Peña de Morfi con un conjunto mío” siendo de gran significancia. Pero Maca hace referencia en que lo más importante y lo que ella valora “cuando la gente reconoce la ropa, porque una cosa es que salga tal persona vistiendo tu ropa y que vos lo publiques, pero otra cosa es que te lleguen mensajes cuando vos no estás viendo el programa y te comienzan a llegar mensajes ‘tal persona está vistiendo tu ropa’ o ‘che, esto es de tu marca’ y bueno eso es lo que me da orgullo, la gente ya me reconoce y puede diferenciar mi prenda”. “Estoy super contenta con todo lo que se logró. Si me preguntas, no pensé que iba a llegar a tanto tampoco, porque estás en un lugar donde hay mucha competencia, porque nacen marcas todo el tiempo”.



En la entrevista surgió un aporte importante de Maca que quiero compartir con ustedes, algo que tiene que ver con las publicaciones anteriores. Ya casi al final le pregunté a Maca qué lugar y significado tiene la moda en su vida y su respuesta fue que no es tan importante consumir lo último que sale en el mercado, sino más bien primero conocerse y ser fiel a ese estilo. Las tendencias son pasajeras, pero el estilo e imagen de cada persona perdura “es fundamental ir encontrando su estilo propio en ese trayecto, porque yo siempre digo a veces hay cosas que están de moda, como la tendencia del momento pero no nos queda a todas. Entonces es fundamental reconocer que es lo que nos queda bien y se adapta a nuestro estilo y ser fiel a eso”.



Año - Edición -