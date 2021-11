MH Bags- Marcela Huañacota

ISSN 2422-7226

Año 7 / Edición L/ Caleta Olivia / 29-11-2021 / ISSN 2422-7226 Por Fiorella Busellato para el Observador Central

Esta semana les traigo la historia de una emprendedora de la localidad de Caleta Olivia. Ya lo dije en otra oportunidad pero poder dar a conocer el trabajo de emprendedores como el de a continuación es algo que me fascina, porque permite valorar la producción local que es tan profesional como la que se puede ver en ciudades más grandes como Buenos Aires.

Marcela se recibió de técnica en diseño de indumentaria y desde muy joven se dedicó a la confección, al dictado de cursos y seminarios, tanto de manera particular en su casa como profesora en el centro integral de la mujer. Durante el contexto de pandemia, destinó su tiempo para realizar un curso en confección de carteras, el cual como ella dijo era “una materia pendiente”. Como suele pasar uno pospone cosas por la cotidianidad, el trabajo, y en su caso además es madre, y se abocó a sus hijas hasta que fueron grandes, por lo que el tiempo de aislamiento Marcela lo utilizó para realizar el curso y capacitarse en diseño de marroquinería.

En nuestra entrevista compartió: “hacer una cartera implica hacer un molde, cortar, armar… algo que no conocía del todo, entonces hice un curso de marroquinería artesanal en el que vos haces las carteras pero las coses a mano y te lleva mucho tiempo. Entonces me contacté con una señora que dictaba cursos, tiene una escuela para la fabricación de carteras con máquina industrial y cuando hice mi primer cartera yo estaba fascinada” y agregó “Comencé con una máquina vieja de 30 años, una máquina familiar que puede tener cualquier persona en su casa, y desde que arranqué este año en marzo hasta julio estuve trabajando con esa máquina. No sé como pero me las ingenié, e incluso en la cuenta de Instagram hay unas carteras publicadas confeccionadas con esa máquina, que al no ser industrial cuesta más. Ahora me compre una industrial para trabajar”.

Marcela además de carteras diseña y confecciona riñoneras y mochilas, que en las últimas temporadas marcaron tendencia y son una opción para quienes prefieren andar un poco más comfy pero sin dejar de estar a la moda y agregarle onda al outfit. Además me comentó que para la realización de sus carteras compra los insumos por internet a Buenos Aires y a Córdoba, lo último que sumó es lo que le da todo el sello y la destaca: las chapitas con sus iniciales, distintivo que lleva cada una de sus piezas. Hay modelos más clásicos como la cartera mini negra y también opciones de colores un poco más jugados como la riñonera fucsia que tiene todo el power. Cabe aclarar que no realiza diseños a pedido pero que aún así se puede apreciar un estilo en cada una, siempre aplica algún detalle que las hace diferentes ya sea en el color o modelo del cierre, la correa, o diferentes tipos de tachas.

A pesar de que es muy reciente el lanzamiento de la marca, Marcela ya participó en varios eventos llevados a cabo en Caleta Olivia con sus diseños, y ha obtenido muy buenos comentarios por parte de la gente respecto de su trabajo. Asimismo, en el local de indumentaria “Te de Tilo” le aportaron un espacio donde puede encontrar su colección. además de también realizar envíos a domicilio de las ventas que se cierran de manera virtual por su cuenta de insta.

La verdad es que me hace feliz poder dar a conocer el trabajo de personas como Marce, cada una de sus producciones son realmente hermosas y de una calidad y terminación de excelencia. Poder brindar este espacio, que llegue a más personas y valorar el trabajo de nuestros emprendedores locales me parece algo hermoso. Sentí toda la entrevista la felicidad y el amor por su vocación, ver que su trabajo está siendo reconocido se podía apreciar en la sonrisa de su rostro al hablar de sus comienzos, de cómo se animó a lanzar su colección de carteras. Nuestra entrevista fue por meet, ya que no pudimos coincidir para que fuera presencial y con unos inconvenientes en la conectividad de por medio y aún así ella fue muy dulce y paciente, creo que al igual que yo la disfruto. Espero que tanto a ella como a ustedes les haya gustado esta nota ¡Hasta la próxima semana!

Cuenta donde pueden ingresar a ver todos los modelos: Instagram @_mh_bags



