Skate Park: “Pista Pública para Caleta Olivia”

Por el Equipo editor del Observador Central

El 3 de julio del corriente año, se llevó a cabo en Caleta Olivia una manifestación organizada por jóvenes afines a los deportes extremos, que residen en la ciudad y tienen como proyecto un parque de skate con la arquitectura apropiada para el desempeño de estos deportes.

En la ciudad hay un grupo importante de niños y jóvenes que practican esta actividad deportiva que también fue declarada como Olímpica en la última edición de los juegos Tokyo 2020. La idea de construir un skatepark viene a partir de la necesidad de un espacio ideal para practicar estos deportes extremos (skate, bmx, quadskate, aggressive inline) y ayude a la profesionalización de los mismos.

A pesar de que se llevaron a cabo proyectos a fines, nunca fueron consensuados con skaters, lo que llevó a una mala ejecución de los mismos. Asimismo explicaron que el skate park que está en la costanera en cercanías de la Unidad 5° de Bomberos está mal diseñado y no está construido con el material conveniente para la práctica deportiva. Involucra obstáculos mal dispuestos, pisos deteriorados, material no apto para las condiciones climáticas de exterior; ya que al estar frente al mar, con la bruma y el viento la madera se deteriora muy rápido, y no se dio el mantenimiento que se debía. Las maderas están todas astilladas, rotas, inutilizables.

“Lugares que cuentan con por lo menos un skatepark como Córdoba, San Luis, Bariloche, Rada Tilly, Comodoro Rivadavia, están en condiciones para realizar eventos, convocar gente de otras provincias y hasta otros países. Por lo que también le sirve mucho Caleta para crecer en cuanto a turismo” argumentan en su proyecto.

Lucas Gomez tiene 26 años y reside en Cañadón Seco, a 15 kilómetros de Caleta. En 2018 se construyó una pista, se presentó un proyecto, se cedió un terreno y se llevó a cabo. Es gracias a eso que Lucas hoy tiene una escuelita de skate“Los arbolitos de Cañadón”. “La pista ya va a cumplir 3 años, la escuelita cada vez va creciendo más, todo lo que uno aprendió empieza a transmitirse de generación en generación, veo niños de 5 años que están viniendo a patinar y es un premio”

También nos cuenta que tuvo la oportunidad de trabajar con la “Fundación Valdocco” lugar donde habitan niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad económica, social y educativa. Surgió la propuesta de dictar un taller inicial de skate. “Encontrarme con pibes que nunca anduvieron en skate y sacarlos de su rutina; realmente este deporte si es inclusivo, si es para todos. Agrega “llevarlo a un lugar donde pibes vienen tal vez de calles sin asfalto , a mi me da la pauta que la patineta está como una pelota de fútbol, como una bicicleta, es parte de las infancias y lo podemos llevar a la calle, profesionalizar”

Es por esto que la generación más grande busca consagrar un lugar seguro para los más chicos, un lugar donde puedan dictar talleres de las distintas disciplinas, un punto de encuentro donde los más grandes pueden guiar a los más chicos y también perfeccionar sus desempeños. “Queremos básicamente transmitir el legado del skate y de todos los otros deportes. El skate, es una cultura súper enriquecedora que tiene que ver con el rap, con el punk, con la pintura y con la arquitectura, así que esa es la idea transmitirlo y que todos puedan sumarse o por lo menos practicarlo”.

Como vienen manifestando están abiertos a propuestas con las gestión a cargo. “Queremos que nos llamen del Municipio y nos digan chicos laburemos juntos. Estaría buenísimo que nos escucharan porque va a ser algo de “un antes y un después” sin duda. Y ni hablar si lo plantamos como una semilla, donde empiezan a salir pequeños skaters, rollers y bikers que puedan representarnos a nivel nacional”.

Foto de «Mafia Sur» proyecto audiovisual @mafia.sur

En cuanto al lugar elegido para este proyecto sería “Plaza Malvinas”. Lucas expresa “con los chicos consideramos que Plaza Malvinas es una de las plazas más lindas que tiene Caleta y donde están haciendo inversiones y consideramos que es ahí. Así que esta semana vamos a presentar un petitorio” Y agrega concluyendo “queremos dejar en claro que el lugar donde más nos sentimos representados y más anhelamos es Plaza Malvinas.”



