A 103 años del nacimiento de René Favaloro, el legado de un médico que cambió la historia de la medicina

Este 12 de julio se conmemora un nuevo aniversario del nacimiento del doctor René Favaloro, uno de los profesionales más destacados de la medicina argentina y una figura reconocida a nivel mundial por desarrollar la técnica del bypass coronario, un procedimiento que revolucionó la cirugía cardiovascular.
Nacido en La Plata en 1923, Favaloro dedicó gran parte de su vida a la investigación, la docencia y la atención de pacientes. Su compromiso con la salud pública, la educación y la ética médica lo convirtió en un referente que trasciende generaciones. Cada aniversario de su nacimiento invita a recordar no solo sus aportes científicos, sino también los valores que defendió a lo largo de toda su trayectoria.