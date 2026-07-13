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A 103 años del nacimiento de René Favaloro, el legado de un médico que cambió la historia de la medicina

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Este 12 de julio se conmemora un nuevo aniversario del nacimiento del doctor René Favaloro, uno de los profesionales más destacados de la medicina argentina y una figura reconocida a nivel mundial por desarrollar la técnica del bypass coronario, un procedimiento que revolucionó la cirugía cardiovascular.

Nacido en La Plata en 1923, Favaloro dedicó gran parte de su vida a la investigación, la docencia y la atención de pacientes. Su compromiso con la salud pública, la educación y la ética médica lo convirtió en un referente que trasciende generaciones. Cada aniversario de su nacimiento invita a recordar no solo sus aportes científicos, sino también los valores que defendió a lo largo de toda su trayectoria.

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