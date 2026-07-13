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Argentina enfrentará a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026

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La Selección Argentina continúa soñando con el bicampeonato del mundo. Tras superar una exigente serie de octavos de final, el equipo dirigido por Lionel Scaloni aseguró su lugar entre los cuatro mejores del certamen y este miércoles 15 de julio disputará una de las semifinales más esperadas frente a Inglaterra.

El encuentro promete reeditar uno de los clásicos con mayor carga histórica del fútbol internacional. Con Lionel Messi como principal referencia y un plantel que mantiene un alto nivel colectivo, la Albiceleste buscará un lugar en la gran final del Mundial, mientras millones de argentinos vuelven a ilusionarse con la posibilidad de levantar una nueva Copa del Mundo.

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