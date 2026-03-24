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Adultos que vuelven a estudiar: la educación como segunda oportunidad en contextos de cambio

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Cada vez más personas retoman sus estudios en la adultez, impulsadas por transformaciones laborales y búsquedas personales.

En los últimos años, se registra un crecimiento sostenido de adultos que deciden volver a estudiar, ya sea para terminar la escuela secundaria, iniciar una carrera o reconvertir su perfil laboral. Informes de la UNESCO destacan que la educación a lo largo de la vida se consolida como una necesidad frente a contextos económicos y tecnológicos cambiantes.

Lejos de ser una decisión únicamente académica, volver a estudiar implica también una dimensión emocional y social. Muchas personas adultas enfrentan miedos, inseguridades y barreras estructurales, como la falta de tiempo o recursos, pero encuentran en la educación una herramienta de transformación personal.

Especialistas señalan que los sistemas educativos deben adaptarse a estas trayectorias no tradicionales, con propuestas más flexibles, inclusivas y contextualizadas. La educación deja de ser una etapa para convertirse en un proceso continuo.

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