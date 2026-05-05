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Refuerzan la vacunación antigripal ante el aumento de enfermedades respiratorias

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El sistema de salud intensifica campañas y recomendaciones con la llegada de las bajas temperaturas.

Durante la última semana, se reforzaron las campañas de vacunación antigripal en todo el país ante el incremento de consultas por enfermedades respiratorias. Hospitales y centros de salud ampliaron horarios y operativos para alcanzar a los grupos de riesgo, en un escenario que se repite cada año con la llegada del frío.

Especialistas insisten en la importancia de la prevención y la vacunación como herramienta clave para evitar complicaciones. El contexto actual también reaviva la conciencia social sobre el cuidado colectivo y la necesidad de sostener hábitos sanitarios básicos.

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