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Educación digital: avanza el debate por el uso del celular en las aulas

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Distintas jurisdicciones evalúan limitar su uso para mejorar la concentración y la dinámica en clase.

En los últimos días, el uso de teléfonos celulares dentro de las escuelas volvió a instalarse como un tema central en Argentina. Algunas provincias y distritos comenzaron a analizar regulaciones más estrictas durante el horario escolar, con el objetivo de reducir distracciones y favorecer el aprendizaje.

La discusión se apoya en experiencias recientes que muestran mejoras en el rendimiento académico cuando se restringe el uso del dispositivo. Sin embargo, también plantea un desafío: cómo integrar la tecnología de forma positiva sin eliminar su potencial educativo, en un contexto donde lo digital forma parte de la vida cotidiana.

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