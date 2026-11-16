Alerta en el Litoral: el río Paraná superó el nivel de evacuación y obligó a trasladar a 260 personas en Santa Fe

La creciente alcanzó los 5,77 metros en el puerto de la capital santafesina, por encima del límite establecido para iniciar evacuaciones. Las autoridades reforzaron los operativos de asistencia mientras continúa el monitoreo del río y de las zonas costeras más vulnerables.

La crecida del río Paraná volvió a generar preocupación en el Litoral argentino. Durante la mañana del lunes 16 de noviembre, el hidrómetro del puerto de Santa Fe registró una altura de 5,77 metros, siete centímetros por encima del nivel de evacuación fijado en 5,70. Según los últimos reportes municipales, 260 personas debieron abandonar preventivamente sus hogares, principalmente en sectores de Alto Verde y Colastiné Sur. Los operativos incluyen alojamiento temporal, asistencia sanitaria y recorridas por las zonas afectadas para identificar nuevas situaciones de riesgo. La Capital+1

Las autoridades mantienen activos los sistemas de bombeo y las medidas de protección en distintos puntos de la ciudad. También se organizaron dispositivos para garantizar la continuidad escolar de los niños alojados en los centros de asistencia. Aunque el ritmo de crecimiento del río mostró señales de desaceleración, el nivel permanece por encima del umbral de evacuación y obliga a sostener las tareas preventivas. La situación vuelve a evidenciar la importancia de la planificación y la infraestructura de protección para las comunidades que conviven con las crecidas del Paraná. Santa Fe Noticias+1