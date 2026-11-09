Científicos argentinos desarrollaron una herramienta que podría mejorar la precisión de las cirugías de epilepsia

Un equipo de especialistas del CONICET e ingenieras biomédicas creó un programa informático que permite reconstruir el cerebro en tres dimensiones. La innovación busca optimizar la evaluación de pacientes con epilepsia resistente a los medicamentos y contribuir a intervenciones quirúrgicas más precisas.

Investigadores argentinos desarrollaron NViES, una herramienta tecnológica destinada a mejorar el estudio de las regiones cerebrales involucradas en la epilepsia farmacorresistente. El sistema utiliza reconstrucciones tridimensionales para visualizar estructuras y áreas del cerebro que podrían no quedar completamente exploradas mediante los métodos convencionales. El desarrollo fue difundido durante los primeros días de noviembre y representa un avance en la aplicación de herramientas informáticas a la medicina.

La tecnología está orientada a facilitar el análisis previo a las intervenciones quirúrgicas, una etapa fundamental para identificar las zonas responsables de las crisis epilépticas y reducir riesgos. Aunque se trata de una herramienta de apoyo que requiere evaluación y validación clínica, el proyecto demuestra el potencial de la investigación científica argentina para desarrollar soluciones aplicadas a problemas concretos de salud.