Tragedia en Lanús: una explosión de gas dejó un muerto y al menos 30 heridos

La explosión ocurrida en Remedios de Escalada durante un operativo de Metrogas provocó graves daños y abrió una investigación judicial. Mientras continúan las pericias, los vecinos reclaman respuestas y asistencia para las familias afectadas.

Una explosión registrada en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada dejó una persona fallecida y al menos 30 heridas, además de importantes daños materiales. El episodio ocurrió durante un operativo de la empresa Metrogas y generó conmoción entre los habitantes de la zona. La Justicia inició una investigación para determinar las circunstancias del hecho y establecer posibles responsabilidades, mientras los investigadores trabajan en la identificación de la víctima fatal y continúa la búsqueda de un hombre denunciado como desaparecido.

Durante el fin de semana, vecinos realizaron movilizaciones para exigir explicaciones y manifestaron su preocupación por la persistencia de olor a gas en el sector. El Municipio de Lanús anunció medidas de asistencia para los damnificados y su incorporación como querellante en la causa. La zona permanece restringida mientras avanzan los peritajes, en un caso que vuelve a poner en discusión la seguridad de las instalaciones y los protocolos de prevención ante emergencias.