La Noche de los Museos convocó a más de 1,4 millones de personas en Buenos Aires

La edición 2026 de la tradicional propuesta cultural registró una convocatoria récord, con más de 360 espacios abiertos al público. Museos, centros culturales y edificios históricos ofrecieron exposiciones, espectáculos y actividades gratuitas durante la noche del sábado 14 de noviembre.

Buenos Aires vivió una nueva edición de la Noche de los Museos, que reunió a más de 1.400.000 visitantes según las cifras difundidas por el Gobierno de la Ciudad. Desde las 19 del sábado hasta la madrugada del domingo, más de 360 instituciones participaron de una programación que incluyó muestras artísticas, música en vivo, talleres, visitas guiadas y propuestas para todas las edades. Los espacios culturales nacionales recibieron, por su parte, más de 150.000 visitantes, con recorridos especiales por el Casco Histórico, Recoleta, el Centro y Belgrano. Buenos Aires Ciudad+1

Entre las propuestas destacadas estuvo la apertura al público de la reserva patrimonial de la Colección Histórica del Traje Argentino, con piezas que abarcan desde el siglo XVIII hasta la actualidad. También participaron instituciones vinculadas con la música, la literatura, las artes visuales y el patrimonio histórico. La convocatoria volvió a demostrar el interés de la sociedad por acceder a experiencias culturales y puso en valor el papel de los museos como espacios de encuentro, educación y preservación de la memoria colectiva.